Quelli armati hanno i cingoli nei cruciverba: la soluzione è Carri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli armati hanno i cingoli' è 'Carri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRI

Curiosità e Significato di Carri

Carri.

Li hanno i carri armatiHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaNastro sulle ruote dei carri armatiHanno il naso umido

Come si scrive la soluzione Carri

Hai davanti la definizione "Quelli armati hanno i cingoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

