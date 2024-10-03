Quelli armati hanno i cingoli nei cruciverba: la soluzione è Carri

Sara Verdi | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli armati hanno i cingoli' è 'Carri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRI

Curiosità e Significato di Carri

Hai risolto il cruciverba con Carri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Carri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li hanno i carri armatiHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaNastro sulle ruote dei carri armatiHanno il naso umido

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Quelli armati hanno i cingoli - Carri

Come si scrive la soluzione Carri

Hai davanti la definizione "Quelli armati hanno i cingoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Carri:
C Como
A Ancona
R Roma
R Roma
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H I C C R E

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.