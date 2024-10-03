Prescrivono una razionale alimentazione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prescrivono una razionale alimentazione' è 'Dietologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIETOLOGI

Perché la soluzione è Dietologi? I dietologi sono professionisti specializzati nel consigliare un'alimentazione equilibrata e adeguata alle esigenze di ogni individuo. Essi analizzano le abitudini alimentari, valutano lo stato di salute e sviluppano piani nutrizionali personalizzati per promuovere il benessere generale. La loro attività mira a prevenire carenze, favorire il mantenimento del peso ideale e migliorare la qualità della vita attraverso scelte alimentari corrette. La loro competenza aiuta a instaurare un rapporto consapevole con il cibo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prescrivono una razionale alimentazione". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Prescrivono una razionale alimentazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Dietologi

Se la definizione "Prescrivono una razionale alimentazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prescrivono una razionale alimentazione" conferma che la soluzione 'Dietologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dietologi

D Domodossola I Imola E Empoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prescrivono una razionale alimentazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dietologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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