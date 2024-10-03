La fa lavorare chi mangia

SOLUZIONE: MANDIBOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La fa lavorare chi mangia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fa lavorare chi mangia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mandibola? La mandibola è un osso fondamentale per il funzionamento della bocca, in quanto permette la masticazione degli alimenti. Essa si collega alla mascella superiore e sostiene i denti inferiori, facilitando il movimento durante la masticazione. La sua forma e struttura sono essenziali per garantire un'adeguata alimentazione e comunicazione verbale. La mandibola si muove in modo coordinato con altri muscoli e articolazioni, contribuendo all'atto di mangiare. La sua integrità è fondamentale per il benessere orale e generale.

Per risolvere la definizione "La fa lavorare chi mangia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fa lavorare chi mangia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Mandibola:

M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fa lavorare chi mangia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

