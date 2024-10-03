Arco di sostegno nello stile gotico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Arco di sostegno nello stile gotico' è 'Ogiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OGIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arco di sostegno nello stile gotico" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arco di sostegno nello stile gotico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ogiva? L'ogiva rappresenta un elemento architettonico caratteristico dello stile gotico, utilizzato come arco di sostegno che permette di coprire grandi spazi senza l'uso di colonne massicce. La sua forma appuntita e slanciata distribuisce il peso in modo efficace, contribuendo alla leggerezza strutturale e all'eleganza degli edifici. Questo elemento innovativo consente di realizzare grandi vetrate e pareti sottili, creando ambienti luminosi e imponenti. L'ogiva è simbolo di un'architettura che mira alla verticalità e alla spiritualità.

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Arco di sostegno nello stile gotico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ogiva

In presenza della definizione "Arco di sostegno nello stile gotico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arco di sostegno nello stile gotico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ogiva:

O Otranto G Genova I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arco di sostegno nello stile gotico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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