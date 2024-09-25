Quelle libere interessano i costruttori
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SOLUZIONE: AREE
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Perché la soluzione è Aree? Le aree libere sono molto apprezzate dai costruttori perché offrono spazi per sviluppare nuovi progetti senza vincoli eccessivi. La possibilità di lavorare su terreni non ancora occupati permette di pianificare con maggiore libertà e di adattarsi alle esigenze del mercato. Questi spazi sono fondamentali per la crescita urbana e per rispondere alle richieste di nuove abitazioni o strutture commerciali.
Quelle libere interessano i costruttori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aree
Se la definizione "Quelle libere interessano i costruttori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aree'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quelle libere interessano i costruttori
- Risposta: AREE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Aree' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelle libere interessano i costruttori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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