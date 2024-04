La definizione e la soluzione di 12 lettere: La tecnica delle arrampicate libere. FREE CLIMBING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'arrampicata è uno sport che può essere definito come la salita di un ostacolo, sia esso una parete rocciosa, naturale espressione e terreno preferito su cui l'arrampicata si è sviluppata in tutte le sue forme, oppure un pannello artificiale o una qualsiasi struttura urbana. Il percorso effettuato durante un'arrampicata viene detto via d'arrampicata, che è distinta dalla via ferrata, un percorso attrezzato e adatto al primo approccio alle difficoltà alpinistiche. I praticanti dell'arrampicata vengono detti rocciatori o anche scalatori.

climbing non comparabile

rampicante

Sostantivo

climbing sing (pl.: climbings)

arrampicata, salita (sport) arrampicata, alpinismo

Voce verbale

participio presente di climb

Pronuncia

IPA: /'klam/

Etimologia / Derivazione

dal verbo to climb