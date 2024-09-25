Preparare le vivande nei cruciverba: la soluzione è Cucinare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Preparare le vivande' è 'Cucinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CUCINARE
Curiosità e Significato di Cucinare
Approfondisci la parola di 8 lettere Cucinare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il legume per preparare la farinata ligureVivande da allevamentoAlimenti vivandePreparare il cavallo da montarePreparare una congiura
Come si scrive la soluzione Cucinare
Se ti sei imbattuto nella definizione "Preparare le vivande", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Cucinare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O E L L C A M M
