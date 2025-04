Indipendenza - Soluzione Cruciverba: Autonomia

AUTONOMIA

Lo sapevi che? Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America: La Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (formalmente L'unanime Dichiarazione dei tredici Stati uniti d'America, in inglese The unanimous Declaration of the thirteen united States of America) è il documento che ha segnato la nascita e l'indipendenza di tale federazione il 4 luglio 1776, data divenuta festività nazionale statunitense (giorno dell'Indipendenza), alla Convenzione di Philadelphia, nello Stato della Pennsylvania.

