Imitatrice seguace

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Imitatrice seguace' è 'Emula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMULA

Perché la soluzione è Emula? Un'emula è una persona che riproduce fedelmente le azioni, lo stile o le caratteristiche di un'altra, cercando di avvicinarsi il più possibile alla sua espressione. Questa capacità di imitare permette di rendere omaggio o di apprendere osservando modelli di riferimento, spesso senza apportare modifiche sostanziali. L'emula si distingue per la capacità di riprodurre con precisione ciò che vede o sente, mantenendo una fedeltà che la rende riconoscibile come seguace di un esempio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imitatrice seguace". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Imitatrice seguace nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Emula

Questa pagina è dedicata alla definizione "Imitatrice seguace" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imitatrice seguace" conferma che la soluzione 'Emula' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Emula

E Empoli M Milano U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imitatrice seguace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emula' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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