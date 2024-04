La Soluzione ♚ Imitatrice

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Imitatrice. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMULA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Imitatrice: Lucia ocone (albano laziale, 3 maggio 1974) è una comica, imitatrice e attrice italiana. frequenta dapprima il seminario di recitazione metodo stanislavskij... Una piattaforma, in informatica, è una base hardware e/o software su cui sono sviluppati e/o eseguiti programmi o applicazioni; può indicare anche un ambiente di esecuzione che comprende hardware e sistema operativo ed eventualmente elementi middleware specifici, application server ed altri strumenti di supporto all'esecuzione di programmi. Esempi di piattaforme sono IBM-PC, che include le architetture I386 (x86), IA64 o AMD64 (x86-64); Macintosh, che include l'architettura Gecko e PowerPC; e SPARC. Esistono programmi multipiattaforma che ti consentono di funzionare su varie piattaforme. Ci sono anche emulatori, che sono programmi che ti ...

Altre Definizioni con emula; imitatrice;