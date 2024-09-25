game: il gioco che simula battaglie
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SOLUZIONE: WAR
game: il gioco che simula battaglie nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è War
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: game: il gioco che simula battaglie
- Risposta: WAR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: W__
- Inizia con: W
- Finisce con: R
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'War' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "game: il gioco che simula battaglie". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con gioco: Classico gioco di carte simile al bridge
Con simula: Un area verde che simula paesaggi montani
Con battaglie: Fece da sfondo a due battaglie del Risorgimento