game: il gioco che simula battaglie

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'game: il gioco che simula battaglie' è 'War'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WAR

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'War'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

game: il gioco che simula battaglie nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è War

La definizione "game: il gioco che simula battaglie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'War'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: game: il gioco che simula battaglie
  • Risposta: WAR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: W__
  • Inizia con: W
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

W Washington
A Ancona
R Roma

La soluzione 'War' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "game: il gioco che simula battaglie". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un gioco che simula guerre Il diffuso gioco di strategia che simula guerre Game = gioco finito Game cioè gioco finito Un gioco che simula azioni militari ing 

Altre definizioni collegate

Con gioco: Classico gioco di carte simile al bridge 

Con simula: Un area verde che simula paesaggi montani 

Con battaglie: Fece da sfondo a due battaglie del Risorgimento 