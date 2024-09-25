Fortezza del

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fortezza del' è 'Volterraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLTERRAIO

Perché la soluzione è Volterraio? Un voltaiere è una struttura di difesa che si erge in un punto strategico, generalmente su una collina o un’altura, per sorvegliare e proteggere un territorio. Questa costruzione, caratterizzata da mura robuste e torri di avvistamento, permette di controllare le aree circostanti e di resistere agli attacchi nemici. La sua funzione principale è quella di fungere da punto di resistenza e di avvistamento, assicurando sicurezza e controllo in tempi di conflitto o di minaccia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fortezza del". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fortezza del nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Volterraio

La soluzione associata alla definizione "Fortezza del" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fortezza del" conferma che la soluzione 'Volterraio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Volterraio

V Venezia O Otranto L Livorno T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fortezza del" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volterraio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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