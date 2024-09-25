Fortezza del
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fortezza del' è 'Volterraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VOLTERRAIO
Perché la soluzione è Volterraio? Un voltaiere è una struttura di difesa che si erge in un punto strategico, generalmente su una collina o un’altura, per sorvegliare e proteggere un territorio. Questa costruzione, caratterizzata da mura robuste e torri di avvistamento, permette di controllare le aree circostanti e di resistere agli attacchi nemici. La sua funzione principale è quella di fungere da punto di resistenza e di avvistamento, assicurando sicurezza e controllo in tempi di conflitto o di minaccia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fortezza del". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Fortezza del nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Volterraio
La soluzione associata alla definizione "Fortezza del" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fortezza del" conferma che la soluzione 'Volterraio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Volterraio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fortezza del" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volterraio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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