Il re dei Feaci padre di Nausicaa nei cruciverba: la soluzione è Alcinoo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il re dei Feaci padre di Nausicaa' è 'Alcinoo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALCINOO

Curiosità e Significato di Alcinoo

Hai risolto il cruciverba con Alcinoo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Alcinoo.

Lo sapevi che? Ulisse: Ulisse (dal latino Ulixes, -is) o Odisseo (in greco antico: ?d?sse???), Re di Itaca, figlio di Laerte, è uno degli eroi achei descritti da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, che lo vede come protagonista e dal quale prende il nome. Uomo di grande astuzia e intelligenza, è frequentemente in contrasto con gli dèi (come Poseidone, la cui ira fu la causa di molte delle sue peripezie) ed i suoi stratagemmi per vincere i propri nemici o scampare a grandi pericoli sono divenuti celebri.

Come si scrive la soluzione Alcinoo

La definizione "Il re dei Feaci padre di Nausicaa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

O Otranto

