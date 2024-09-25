Così è la patata priva della buccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Così è la patata priva della buccia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è la patata priva della buccia' è 'Pelata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è la patata priva della buccia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è la patata priva della buccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pelata? Quando la buccia viene rimossa, si ottiene un tubero senza pelle, più facile da cucinare e gustare. Questo stato permette di apprezzare meglio la consistenza e il sapore della polpa interna. La parola indica proprio questa condizione di essere spogliata dalla sua scorza esterna. È una preparazione comune in molte ricette, per rendere più semplice e veloce la preparazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così è la patata priva della buccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pelata

La soluzione associata alla definizione "Così è la patata priva della buccia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è la patata priva della buccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pelata:

P Padova E Empoli L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è la patata priva della buccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi gridaCosì sono i capelli ondulatiCosi è anche detta l anguria