Un accessorio dell auto vicino al posacenere

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un accessorio dell auto vicino al posacenere' è 'Accendisigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCENDISIGARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un accessorio dell auto vicino al posacenere" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un accessorio dell auto vicino al posacenere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Accendisigari? L'accendisigari è un elemento presente all’interno di molte automobili, collocato generalmente vicino al posacenere. Questo componente serve a fornire energia per accendere sigarette o altri dispositivi elettronici compatibili, grazie a una presa di corrente integrata. La sua funzione principale è offrire comodità ai passeggeri, permettendo di alimentare vari apparecchi senza dover ricorrere a fonti esterne. La posizione strategica vicino al posacenere rende facile l’accesso durante i viaggi.

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Un accessorio dell auto vicino al posacenere nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Accendisigari

La soluzione associata alla definizione "Un accessorio dell auto vicino al posacenere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un accessorio dell auto vicino al posacenere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Accendisigari:

A Ancona C Como C Como E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola S Savona I Imola G Genova A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un accessorio dell auto vicino al posacenere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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