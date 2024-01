La Soluzione ♚ Un congegno per far fuoco

La definizione e la soluzione di: Un congegno per far fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un congegno per far fuoco: Progetto di riferimento. lo scatto (o congegno di scatto o gruppo di scatto) nelle armi da fuoco, è quell'insieme dei congegni meccanici (organi di scatto) che... Curiosità su: Progetto di riferimento. lo scatto (o congegno di scatto o gruppo di scatto) nelle armi da fuoco, è quell'insieme dei congegni meccanici (organi di scatto) che... La presa accendisigari è un tipo di presa elettrica, inizialmente sviluppato per alimentare gli accendisigari elettrici degli autoveicoli; è oggi uno standard de facto di connettore a corrente continua a 12 V. Italiano Sostantivo, forma flessa sigari m pl plurale di sigaro Sillabazione sì | ga | ri Etimologia / Derivazione vedi sigaro Parole derivate accendisigari

