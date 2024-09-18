È vasta quella dei Kirghisi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È vasta quella dei Kirghisi' è 'Steppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEPPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È vasta quella dei Kirghisi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vasta quella dei Kirghisi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Steppa? Le grandi pianure che si estendono senza fine nel cuore dell'Asia centrale rappresentano un paesaggio caratterizzato da erba alta e poca vegetazione arborea. Queste immense superfici aperte sono il luogo ideale per l'allevamento di bestiame e costituiscono un habitat fondamentale per molte specie selvatiche. La loro vastità permette ai pastori di spostarsi facilmente in cerca di nuove aree verdi, mantenendo vive le tradizioni nomadi. È un territorio che incarna la libertà e l'adattamento delle popolazioni locali.

Quando la definizione "È vasta quella dei Kirghisi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vasta quella dei Kirghisi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Steppa:

S Savona T Torino E Empoli P Padova P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vasta quella dei Kirghisi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

