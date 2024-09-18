Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze' è 'Leon Battista Alberti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEON BATTISTA ALBERTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Leon Battista Alberti? Leon Battista Alberti è stato un importante architetto e teorico rinascimentale che ha contribuito significativamente alla progettazione di molti edifici storici. Tra le sue opere più note si trova la facciata della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, dove ha applicato le sue idee innovative sul proporzionamento e sull’armonia degli spazi. La sua attenzione ai dettagli e alle proporzioni ha influenzato profondamente l’architettura dell’epoca, lasciando un segno duraturo nel patrimonio artistico italiano.

Se la definizione "Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Leon Battista Alberti:

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli B Bologna A Ancona T Torino T Torino I Imola S Savona T Torino A Ancona A Ancona L Livorno B Bologna E Empoli R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Progettò la facciata di Santa Maria Novella Firenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

