La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lieve colpo dato sfiorando' è 'Sfriso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFRISO

Curiosità e Significato di Sfriso

Vuoi sapere di più su Sfriso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sfriso.

Perché la soluzione è Sfriso? SFRISO indica il gesto di sfiorare leggermente qualcosa, spesso con delicatezza e attenzione. Può riferirsi sia a un contatto fisico sottile, come sfiorare un tessuto, sia a un movimento lieve e sfuggente. La parola suggerisce eleganza e delicatezza, rendendola perfetta per descrivere un tocco raffinato o un gesto evanescente. È un termine che racchiude la sensibilità nel muoversi tra le cose.

Come si scrive la soluzione Sfriso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lieve colpo dato sfiorando", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

F Firenze

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

