La Soluzione ♚ Nella scherma un colpo dato di punta La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STOCCATA .

Significato della soluzione per: Nella scherma un colpo dato di punta La stoccata vincente è un film per la televisione italiano del 2023 diretto da Nicola Campiotti e liberamente ispirato all'omonimo libro autobiografico del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, scritto insieme al giornalista Maurizio Nicita. Il film è stato trasmesso in prima visione e in prima serata su Rai 1 il 24 settembre 2023.

