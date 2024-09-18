Un deposito fangoso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un deposito fangoso' è 'Limo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMO

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Perché la soluzione è Limo? Il limo è un deposito di natura fangosa che si forma sul fondo di corsi d'acqua, come fiumi e laghi, a causa dell'accumulo di particelle fine trasportate dai sedimenti. Questa sostanza si caratterizza per la sua consistenza morbida e la capacità di mantenere l'umidità, rendendola un elemento importante negli ecosistemi acquatici. La presenza di limo influisce sulla qualità dell'acqua e sulla vita delle specie che vi abitano, influenzando anche le attività umane legate all'ambiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un deposito fangoso". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un deposito fangoso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Limo

Quando la definizione "Un deposito fangoso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un deposito fangoso" conferma che la soluzione 'Limo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Limo

L Livorno I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un deposito fangoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Limo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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