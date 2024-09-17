È nota ai telespettatori

Home / Soluzioni Cruciverba / È nota ai telespettatori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È nota ai telespettatori' è 'Carlucci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLUCCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È nota ai telespettatori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È nota ai telespettatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Carlucci? Carlucci è un volto noto al pubblico televisivo, spesso presente nelle trasmissioni più seguite. La sua presenza è riconoscibile e apprezzata, diventando un punto di riferimento per gli spettatori. La sua notorietà deriva dalla lunga carriera e dalla capacità di comunicare in modo efficace con il pubblico. La sua figura rappresenta un simbolo di affidabilità e familiarità nel mondo della televisione italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È nota ai telespettatori nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carlucci

In presenza della definizione "È nota ai telespettatori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È nota ai telespettatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carlucci:

C Como A Ancona R Roma L Livorno U Udine C Como C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È nota ai telespettatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una popolare conduttrice televisivaConduce Ballando con le stelleUna Milly conduttriceSigla nota ai partigianiSigla nota ai donatori di sangueCittà ben nota ai taglialegnaVecchia sigla nota ai fotografiNota località ai piedi del Monte Conero