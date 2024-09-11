Una specialità di Marta Bassino

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una specialità di Marta Bassino' è 'Supergigante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPERGIGANTE

Perché la soluzione è Supergigante? Il supergigante rappresenta una delle discipline più emozionanti e rapide dello sci alpino, richiedendo velocità elevata e tecnicismo preciso. Marta Bassino, nota per le sue capacità tecniche e la versatilità, ha ottenuto risultati significativi in questa specialità, dimostrando grande talento e determinazione. La sua abilità nel gestire le velocità e le curve strette la rende una delle atlete di spicco in questa disciplina. La competizione in questa specialità attira sempre più appassionati di sci alpino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una specialità di Marta Bassino". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una specialità di Marta Bassino nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Supergigante

Se la definizione "Una specialità di Marta Bassino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una specialità di Marta Bassino" conferma che la soluzione 'Supergigante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Supergigante

S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma G Genova I Imola G Genova A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una specialità di Marta Bassino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Supergigante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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