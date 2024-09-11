Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni' è 'Meccatronica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MECCATRONICA
Come completare la definizione
- Definizione: Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni
- Risposta: MECCATRONICA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: M___________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Definizione: "Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni". Risposta: MECCATRONICA. Lunghezza: 12 lettere. Schema utile: M___________.
Perché la soluzione è Meccatronica? La meccatronica è una disciplina che integra conoscenze di ingegneria elettronica, meccanica e informatica per progettare sistemi complessi. Si occupa di sviluppare dispositivi con circuiti, ingranaggi e componenti meccanici, combinandoli con software di controllo. Questo campo innovativo permette di creare robot, automazioni industriali e veicoli intelligenti. La sua applicazione si estende in numerosi settori, migliorando efficienza e funzionalità. La meccatronica rappresenta un'evoluzione tecnologica fondamentale per il progresso moderno.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni: soluzione cruciverba da 12 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni" conferma che la soluzione 'Meccatronica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Meccatronica
- Schema parole: 12
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: M___________
- Schema finale: ________NICA
Le 12 lettere della soluzione Meccatronica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una scienza con circuiti ingranaggi e bulloni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Meccatronica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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