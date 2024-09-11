Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma' è 'Callisto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLISTO

Perché la soluzione è Callisto? Callisto è riconosciuto come il santo associato a un importante complesso di catacombe romane. Questa figura religiosa, vissuta in epoca antica, ha dato il nome a uno dei più vasti e significativi luoghi di sepoltura cristiana sotto la città di Roma. La sua memoria è legata alla presenza di numerosi graffiti e iscrizioni che testimoniano il suo culto tra i primi cristiani. La sua figura rimane un simbolo di fede e di storia religiosa antica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Callisto

Quando la definizione "Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma" conferma che la soluzione 'Callisto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Callisto

C Como A Ancona L Livorno L Livorno I Imola S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Callisto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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