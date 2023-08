Grande gruppo elettrotecnico tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande gruppo elettrotecnico tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIEMENS

Significato/Curiosita : Grande gruppo elettrotecnico tedesco

Elektricitäts-gesellschaft), è stata un'azienda tedesca che operava nei settori dell'elettromeccanica e dell'elettrotecnica, appartenente alla daimler-benz di stoccarda... siemens ag è una multinazionale tedesca, fondata nel 1847, attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, con sede a monaco di baviera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

