Il River della famosa antologia di E. Lee Masters

Home / Soluzioni Cruciverba / Il River della famosa antologia di E. Lee Masters

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il River della famosa antologia di E. Lee Masters' è 'Spoon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il River della famosa antologia di E. Lee Masters" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il River della famosa antologia di E. Lee Masters". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Spoon? Uno strumento di cucina utilizzato per mescolare o servire cibi liquidi. È spesso realizzato in metallo, plastica o legno e ha una forma concava che permette di raccogliere le pietanze. Nei momenti di convivialità, si usa per condividere zuppe o dessert. La sua forma semplice e funzionale lo rende indispensabile in ogni cucina. Un esempio comune è il cucchiaio, chiamato anche semplicemente spoon.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il River della famosa antologia di E. Lee Masters nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spoon

La definizione "Il River della famosa antologia di E. Lee Masters" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il River della famosa antologia di E. Lee Masters" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spoon:

S Savona P Padova O Otranto O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il River della famosa antologia di E. Lee Masters" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il cucchiaio ingleseIl capolavoro poetico dello statunitense Edgar Lee MastersAntologia di : raccolta di poesie di Edgar Lee MastersIl River della famosa antologia di E Lee MastersEdgar Lee autore di Antologia di Spoon RiverEdgar Lee : Antologia di Spoon RiverL Edgar Lee autore di Antologia di Spoon RiverL Edgar Lee di Antologia di Spoon River