La Soluzione ♚ Antologia di : raccolta di poesie di Edgar Lee Masters La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPOON RIVER .

Significato della soluzione per Antologia di : raccolta di poesie di edgar lee masters: Ogni poesia racconta, in forma di epitaffio, la vita dei residenti dell'immaginario paesino di Spoon River - il cui nome deriva da quello di un omonimo fiume realmente esistente - che scorre vicino a Lewistown, città di residenza di Masters - sepolti nel cimitero locale. Spoon River Anthology) è una collezione di poesie in versi liberi scritta dal poeta americano Edgar Lee Masters e pubblicata tra il 1914 e il 1915 sul Reedy's Mirror di Saint Louis, Missouri, una rivista letteraria, per la quale l'autore utilizzò lo pseudonimo di Webster Ford. L'Antologia di Spoon River (titolo orig.

