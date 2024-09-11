Un fungo come il prataiolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un fungo come il prataiolo' è 'Agarico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGARICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un fungo come il prataiolo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fungo come il prataiolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Agarico? L'agarico è un tipo di fungo simile al prataiolo, caratterizzato da un cappello a forma di cupola e un gambo sottile. Cresce spesso nei prati e nei boschi, contribuendo al ciclo naturale di decomposizione e riciclo delle sostanze organiche. La sua presenza indica spesso un ambiente umido e ben aerato. È apprezzato sia in cucina sia per il suo ruolo ecologico, rappresentando un esempio di fungo comune e versatile.

In presenza della definizione "Un fungo come il prataiolo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fungo come il prataiolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agarico:

A Ancona G Genova A Ancona R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fungo come il prataiolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

