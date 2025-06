Si dice di un furbo di tre cotte nei cruciverba: la soluzione è Vecchia Volpe

VECCHIA VOLPE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 12 lettere Vecchia Volpe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vecchia Volpe? Vecchia volpe è un'espressione italiana che indica una persona molto astuta, esperta e furba, capace di muoversi con abilità in situazioni complesse. Il termine richiama l'immagine di una volpe anziana, saggia e scaltro, simbolo di esperienza e furbizia consolidata nel tempo. È un modo per sottolineare la capacità di usare l'intelligenza e l'astuzia per ottenere ciò che si desidera.

V Venezia

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

P Padova

E Empoli

