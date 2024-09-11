Le braccia e le gambe

SOLUZIONE: ARTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le braccia e le gambe" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le braccia e le gambe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Arti? Le parti del corpo che ci permettono di muoverci, afferrare e camminare sono essenziali per le attività quotidiane. Questi segmenti, collegati al tronco attraverso articolazioni, consentono di compiere una vasta gamma di movimenti e di interagire con l'ambiente che ci circonda. Sono fondamentali per mantenere l'equilibrio e svolgere funzioni di precisione, come scrivere o sollevare oggetti. La loro integrità è importante per la nostra autonomia e benessere complessivo.

In presenza della definizione "Le braccia e le gambe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le braccia e le gambe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Arti:

A Ancona R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le braccia e le gambe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

