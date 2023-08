Lo sono braccia e gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono braccia e gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARTI

Significato/Curiosita : Lo sono braccia e gambe

Ed addome), braccia mani, gambe e piedi con relativi organi e apparati. spesso, con "corpo" ci si riferisce sia al corpo umano quando è ancora in vita... Contengono il titolo. arti – attività umane relative alla creazione estetica arti – appendici mobili del corpo umano e animale in genere arti – insediamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono braccia e gambe : sono; braccia; gambe; sono oggetto di adorazione; sono afflitte da pinguedine; Ci sono i borlotti; Quelle di testa sono tipiche dell irruente; Lo sono i fiori della lavanda; Uniscono le braccia al torace; Piccoli ciondoli da mettere al braccia letto ing; Si sbraccia no in barca; Muore tra le braccia di Des Grieux; Intrecciate come le braccia ; Se ha tre gambe non balla; La lettera con due gambe ; Proteggono le gambe dei calciatori; La gambe rale scrittrice romana; gambe ro di fiume;

Cerca altre Definizioni