L antico nome di Giacarta

Home / Soluzioni Cruciverba / L antico nome di Giacarta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L antico nome di Giacarta' è 'Batavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATAVIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antico nome di Giacarta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antico nome di Giacarta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Batavia? Batavia era il nome dato alla città di Giacarta durante il periodo coloniale olandese, rappresentando un importante centro amministrativo e commerciale. Questa denominazione riflette il passato storico della capitale dell'Indonesia, che ha subito diverse influenze culturali nel corso dei secoli. Oggi, Batavia è conosciuta come Giacarta, ma il suo nome antico richiama le radici coloniali e il ruolo strategico avuto nel passato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L antico nome di Giacarta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Batavia

Questa pagina è dedicata alla definizione "L antico nome di Giacarta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antico nome di Giacarta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Batavia:

B Bologna A Ancona T Torino A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antico nome di Giacarta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Venne ribattezzata GiacartaL antico nome di DjakartaAntico nome della DalmaziaAntico nome di TokioAntico nome della ThailandiaAntico nome di ZaraL antico nome della Dalmazia