La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tubo per lanciare frecce' è 'Cerbottana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERBOTTANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tubo per lanciare frecce" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tubo per lanciare frecce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cerbottana? Una cerbottana è un semplice strumento usato per scoccare frecce o dardi, costituito da un tubo lungo e sottile. Tradizionalmente impiegata come arma rudimentale o gioco, permette di scagliare proiettili con precisione grazie alla pressione applicata. È un apparecchio molto antico, spesso realizzato con materiali di recupero, e richiede abilità per essere usato efficacemente.

Per risolvere la definizione "Un tubo per lanciare frecce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tubo per lanciare frecce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cerbottana:

C Como E Empoli R Roma B Bologna O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tubo per lanciare frecce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

