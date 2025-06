Gobba a levante nei cruciverba: la soluzione è Luna Calante

Home / Soluzioni Cruciverba / Gobba a levante

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gobba a levante' è 'Luna Calante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUNA CALANTE

Curiosità e Significato di Luna Calante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Luna Calante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Luna Calante? Gobba a levante è un modo popolare per indicare la luna calante, cioè quella fase in cui il satellite si riduce progressivamente fino a scomparire. Il termine suggerisce l'aspetto della luna che, come una gobba o un arco, si inclina verso est prima di sparire nel cielo. Questa fase rappresenta il periodo di declino e rinnovamento nel ciclo lunare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la luna con gobba a levanteIl levante ingleseOggettini tipici del Paese del Sol Levante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Luna Calante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gobba a levante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

U Udine

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z I C I A N R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINCALZI" RINCALZI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.