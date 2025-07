Una parte di Imperia nei cruciverba: la soluzione è Oneglia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una parte di Imperia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una parte di Imperia' è 'Oneglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONEGLIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Oneglia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Oneglia.

Perché la soluzione è Oneglia? Oneglia è una delle due frazioni principali di Imperia, situata sulla riviera ligure. È famosa per il suo porto, i cantieri navali e il caratteristico centro storico. Nel 1923 si unì a Porto Maurizio, dando vita alla città di Imperia. Con il suo fascino marinaro e la tradizione, Oneglia rappresenta un patrimonio culturale e naturale unico nel panorama ligure.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa parte di ImperiaFanno parte degli accessori dell autoParte in casi criticiBagna parte del ChiantiLa parte infima

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Una parte di Imperia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

N Napoli

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

I C T S T T A S R C N A A A N G I I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GINNASTICA ARTISTICA" GINNASTICA ARTISTICA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.