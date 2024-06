Fa parte di Imperia

: In forte contrasto con la vicinissima Porto Maurizio, che è costruita su un promontorio, Oneglia occupa una zona alluvionale alla foce del torrente Impero. ) in Ligure (Genovese); Oneille in Francese) insieme con Porto Maurizio, dal 1923, è uno dei due centri abitati che formano il Comune di Imperia. Oneglia (Ineja in Ligure (Onegliese); Inêia o anche Önêgia(ital. Per secoli capitale del Principato di Oneglia, stato indipendente all'interno dalla Repubblica di Genova. È definito dagli strumenti urbanistici del comune come una unità insediativa.

Italiano: Nome proprio: Imperia ( approfondimento) . (toponimo) città ligure, nata dall'unione (1923) di Porto Maurizio e di Oneglia; è anche capoluogo dell'omonima provincia.. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: imperiese.