Lo si stende ad asciugare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo si stende ad asciugare' è 'Bucato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUCATO

Perché la soluzione è Bucato? Il bucato è l’insieme dei capi e tessuti lavati e pronti per essere indossati o riposti. Dopo averli lavati, è necessario lasciarli ad asciugare per eliminare l’umidità residua. Questo processo può avvenire all’aria aperta o tramite l’utilizzo di un'asciugatrice. La cura del bucato implica anche piegarlo e conservarlo correttamente per mantenere freschezza e ordine. Solo così si garantisce che i vestiti siano pronti per l’uso e in buone condizioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si stende ad asciugare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo si stende ad asciugare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bucato

Se la definizione "Lo si stende ad asciugare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si stende ad asciugare" conferma che la soluzione 'Bucato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bucato

B Bologna U Udine C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si stende ad asciugare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bucato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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