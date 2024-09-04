Lo sono i colpi andati a vuoto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i colpi andati a vuoto' è 'Mancati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANCATI

Perché la soluzione è Mancati? I colpi che non centrano il bersaglio sono considerati falliti o mancati, indicando che l'obiettivo non è stato raggiunto. In un contesto sportivo o di tiro, si parla di tentativi che non producono effetto o risultato desiderato. La parola si collega a quei momenti in cui si fallisce l'azione sperata, rimanendo senza successo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono i colpi andati a vuoto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i colpi andati a vuoto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

In presenza della definizione "Lo sono i colpi andati a vuoto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i colpi andati a vuoto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mancati:

M Milano A Ancona N Napoli C Como A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i colpi andati a vuoto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

