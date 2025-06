Il salume dei Bolognesi nei cruciverba: la soluzione è Mortadella

MORTADELLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Mortadella? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Mortadella.

Perché la soluzione è Mortadella? La mortadella è un salume tipico di Bologna, famoso per la sua morbidezza, il sapore delicato e il caratteristico colore rosa con i pistacchi. Considerata un simbolo della tradizione gastronomica locale, rappresenta il gusto autentico della cucina bolognese, apprezzata in tutta Italia e nel mondo. Un vero e proprio patrimonio culinario che racconta storia e passione della città.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

