SOLUZIONE: LUCIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dà passando la cera" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dà passando la cera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lucido? Il termine si riferisce a un procedimento in cui si applica un prodotto specifico sulla superficie di un oggetto per conferirgli un aspetto più brillante e levigato. Questo trattamento aiuta a proteggere il materiale e a migliorare l’estetica generale, donando un effetto di lucentezza che valorizza i dettagli e le caratteristiche del pezzo. La cura nel passare la cera permette di ottenere un risultato uniforme e duraturo, rendendo il manufatto più attraente e preservandone la qualità nel tempo. La cura del dettaglio è fondamentale per un risultato perfetto.

La definizione "Si dà passando la cera" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dà passando la cera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lucido:

L Livorno U Udine C Como I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dà passando la cera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

