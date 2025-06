Franca : è stata la moglie di Dario Fo nei cruciverba: la soluzione è Rame

RAME

Curiosità e Significato di Rame

La parola Rame è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rame.

Perché la soluzione è Rame? Rame è un metallo di colore giallo brillante, noto per la sua duttilità e conducibilità elettrica. Spesso utilizzato in impianti elettrici, monete e oggetti decorativi, il rame ha anche un ruolo importante in medicina e nell'arte. La parola richiama spesso il suo utilizzo nei cavi e nelle opere artistiche, sottolineando la sua versatilità e valore nel mondo quotidiano.

Come si scrive la soluzione Rame

La definizione "Franca : è stata la moglie di Dario Fo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

