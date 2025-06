Il documento che consente di risiedere in uno Stato straniero nei cruciverba: la soluzione è Permesso Di Soggiorno

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Il documento che consente di risiedere in uno Stato straniero' è 'Permesso Di Soggiorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Curiosità e Significato di Permesso Di Soggiorno

Approfondisci la parola di 19 lettere Permesso Di Soggiorno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande simili: Documento che consente ai cittadini di votareCome l esercito che occupa uno Stato stranieroIl documento che consente il libero ingressoEssere a capo di uno Stato monarchicoRisiedere

Come si scrive la soluzione Permesso Di Soggiorno

Hai davanti la definizione "Il documento che consente di risiedere in uno Stato straniero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

