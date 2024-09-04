Lo è chi rifiuta un incarico

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi rifiuta un incarico

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo è chi rifiuta un incarico' è 'Rinunciatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RINUNCIATARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è chi rifiuta un incarico" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi rifiuta un incarico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rinunciatario? Chi rifiuta un incarico viene chiamato rinunciatario, poiché decide di non assumersi la responsabilità assegnata. Questa scelta può derivare da vari motivi, come mancanza di disponibilità o disaccordo con le condizioni. Essere un rinunciatario significa quindi rinunciare a un'opportunità o a un compito che gli viene proposto. La sua decisione influisce sulla gestione e sull'organizzazione di un progetto o di un'attività.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è chi rifiuta un incarico nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Rinunciatario

Quando la definizione "Lo è chi rifiuta un incarico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi rifiuta un incarico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Rinunciatario:

R Roma I Imola N Napoli U Udine N Napoli C Como I Imola A Ancona T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi rifiuta un incarico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lascia volontariamente ciò che a lui spetta di dirittoNon ha accettato l incaricoChi lo oppone rifiutaLo rifiuta chi è sazioLo ripete chi rifiutaLo è un incarico interinaleLo è chi rifiuta di fare il servizio militare