Lo rifiuta chi è sazio

: Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva.

Italiano: Sostantivo: cibo ( approfondimento) m sing (pl.: cibi) . (gastronomia) (biologia) alimento che viene ingerito dall'uomo o dall'animale la quantità di cibo che potete mangiare senza aumentare di peso dipende dal vostro metabolismo. cibo di qualità.. (familiare) in generale è un menù specifico "Dai, andiamo... Fidati! In quel ristorante si mangia ottimo cibo".. (senso figurato) ciò con cui si ha piena dimestichezza "Eh, me lo chiedi! Ora vedrai, l'informatica è il mio cibo!".