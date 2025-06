Applicano interessi spropositati nei cruciverba: la soluzione è Usurai

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Applicano interessi spropositati' è 'Usurai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

USURAI

Vuoi sapere di più su Usurai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Usurai.

Perché la soluzione è Usurai? Usurai indica chi adotta pratiche estorsive o approfitta di qualcuno chiedendo interessi esagerati, spesso in modo illegale o immorale. È un termine che richiama la figura del usuraio, colui che sfrutta la vulnerabilità altrui per ottenere guadagni ingiusti. Quindi, quando si dice che qualcuno applica interessi spropositati, si sottolinea come questa persona operi in modo dannoso e sfruttatore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Più ne danno e più ne voglionoSpeculano sul bisognoPretende interessi spropositatiUna quota di interessi già maturatiInteressi mensili

Se "Applicano interessi spropositati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

