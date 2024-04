La Soluzione ♚ Speculano sul bisogno La definizione e la soluzione di 6 lettere: Speculano sul bisogno. USURAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Speculano sul bisogno: L'usura (parola neolatina usata anche per definire l'applicazione illegale degli interessi finanziari) è la pratica che consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare. Altre Definizioni con usurai; speculano; bisogno; Presta a tassi altissimi; Insufficiente al bisogno; Non sufficiente al bisogno; Bisogno necessità; Cerca altre soluzioni cruciverba

USURAI

La risposta verificata di 6 lettere per risolvere 'Speculano sul bisogno' è USURAI.