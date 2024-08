La Soluzione ♚ Rinomato formaggio veneto La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ASIAGO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ASIAGO

Curiosità su Rinomato formaggio veneto: Asiago (Sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g], Asiago in veneto) è un comune italiano di 6 386 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Asiago si trovava, dopo l'Offensiva di Primavera nella prima guerra mondiale, nella terra di nessuno e subì dei terribili bombardamenti che la rasero completamente al suolo. Centro principale dell'Altopiano dei Sette Comuni, al confine con il Trentino, fu un tempo capitale della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Altre Definizioni con asiago; rinomato; formaggio; veneto; Ottimo formaggio veneto; Comune veneto noto per l omonimo formaggio; Il capoluogo dell altopiano dei Sette Comuni veneti; Il rinomato vino rosso frizzante del Modenese; Isola portoghese di un rinomato vino liquoroso; Un rinomato cous cous siciliano; Un frutto ottimo con il formaggio; Tipico formaggio laziale; Il formaggio olandese dalla tipica crosta rossa; Tra Piemonte e Veneto; Un vino veneto;