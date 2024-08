La Soluzione ♚ Conducono un dibattito La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MODERATORI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MODERATORI

Curiosità su Conducono un dibattito: Le costituzioni dei singoli istituti stabiliscono i requisiti, le modalità di elezione e il mandato dei rispettivi moderatori: generalmente vengono eletti dal capitolo generale al massimo per dodici anni (ma anche a vita, come per i gesuiti e i rosminiani), devono aver compiuto quarant'anni di età e almeno dieci di professione religiosa; hanno l'obbligo di risiedere presso la casa generalizia dell'istituto e hanno poteri simili a quelli dei vescovi (in caso di concilio ecumenico hanno voto deliberativo, ma non possono celebrare alcuni sacramenti come l'ordine e la cresima). A norma del diritto canonico (CIC, can. 622), il moderatore supremo (detto in passato generale) è il capo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica che ha potestà su tutti i membri, le case e le province della congregazione.

Altre Definizioni con moderatori; conducono; dibattito; Conducono alle trincee; Con la A si conducono motocicli; Conducono in alto o in basso; Misurarsi su un tema in un dibattito; Conduce il dibattito in TV; Conduce il dibattito televisivo;