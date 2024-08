La Soluzione ♚ Può piangere giocando a carte La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PIATTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PIATTO

Curiosità su Puo piangere giocando a carte: Il termine piatto può assumere diversi significati a seconda del contesto. Musica Piatto – strumento musicale idiofono. Piatto – il contenuto di un piatto, quindi una pietanza. Cucina Piatto – oggetto di uso comune fatto per servire gli alimenti in tavola. Piatto – tavola rotante del giradischi, e il termine viene usato in gergo per indicare tutta l'apparecchiatura.

